شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يترقب موقف الجبلاية من نقل مبارياته لاستاد هيئة قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن عمار، المتحدث الرسمى للنادى المصرى، أن هيئة قناة السويس أبدت ترحيبها بالسماح للنادى المصرى بخوض مبارياته باستاد الهيئة الفترة المقبلة.

وقال عمار فى تصريحات صحفية، إن المصرى فى الوقت الحالي يترقب موقف اتحاد الكرة والجهات الأمنية من الطلب الذى قدمه النادى بخوض مبارياته الأفريقية والمحلية المقبلة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

يأتي ذلك بهدف توفير النفقات الكبيرة التى تتكبدها خزينة النادى فى خوض مباريات الفريق على ملعب برج العرب الإسكندرية، بالإضافة إلى معاناة لاعبي الفريق البورسعيدى بسبب المعسكر الدائم والعام.

من ناحية أخرى، تطير بعثة النادي المصري ، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة دوالا الكاميرونية، بعد خوض مباراة القطن الكاميروني بمدينة جاروا، وذلك فى أول رحلة طيران بطريق العودة إلى القاهرة، وكان حسن عمار، رئيس بعثة النادى المصرى وعضو اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادى، كشف تفاصيل رحلة عودة الفريق البورسعيدى إلى القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من مواجهة القطن الكاميرونى بمنافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس بعثة النادي المصري، حسن عمار، عضو مجلس الإدارة ، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 40 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم العيوني ،كريم العراقي، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، زياد فرج، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.