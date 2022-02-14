الامارات | تفاصيل أزمة سفر محمد صلاح من الكاميرون إلى إنجلترا.. 10 محاولات لضمان وصوله إلى الطائرة الخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أزمة سفر محمد صلاح من الكاميرون إلى إنجلترا.. 10 محاولات لضمان وصوله إلى الطائرة الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف سفير مصر في الكاميرون، مدحت المليجي، تفاصيل ما حدث لنجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خلال سفره بطائرة خاصة من الكاميرون إلى إنجلترا عقب خسارة مصر نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال.

وقال السفير المصري في تصريحات تليفزيونية:«عقب مباراة السنغال، تواصل معي الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وأكد لي أن نادي ليفربول أرسل طائرة خاصة لمحمد صلاح، واللاعب في طريقة إلى المطار للسفر إلى إنجلترا، والمطار كان مزدحما بالجماهير، لذلك كان هناك صعوبة في دخول صلاح للمطار حتى لا تحدث له أي مشاكل، تواصلت مع بعض المسؤولين في المطار لإيجاد حل لتلك الأزمة، وكلهم تنصلوا وأكدوا أنه لن يستطيعوا فعل أي شيء، لعدم وجود أي تعليمات لهم».

وبحسب صحيفة المصري اليوم، كشف السفير المصري:«تواصلت مع مدير المطار في الثانية فجرا، اتصلت به 10 مرات، حتى رد على، وأبلغته بالمشكلة، فتواصل مع الضباط المتواجدين في المطار، وأعطى لهم تعليماته بفتح باب خارجي لـ صلاح، حتى يصل للطائرة مباشرة دون المرور من على صالة المطار».

وأضاف: «تحدثت مع صلاح، خلال وجوده في المطار، وقلت له اننا نثق بهم وسيعوضونا في مباراتي السنغال بتصفيات كأس العالم».

وخسرت مصر بطولة الأمم الإفريقية بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح.

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