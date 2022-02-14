الامارات | أشرف حكيمي يحتفل بمولوده الجديد «نعيم».. (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حكيمي يحتفل بمولوده الجديد «نعيم».. (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رزق لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب المغربي أشرف حكيمي بمولود جديد.



ونشر حكيمي عبر حسابه في «إنستغرام» صورة لزوجته الممثلة الإسبانية هبة عبوك في المستشفى رفقة مولودهما الجديد، وأرفقها بالقول: «وصلت أفضل هدية لأمين وجميع أفراد الأسرة: نعيم حكيم أبو خريس، كل شيء سار على ما يرام ونحن بصحة جيدة».



يذكر أن نعيم هو الطفل الثاني لحكيمي وزوجته بعد أمين الذي ولد في عام 2020.

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