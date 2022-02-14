الوليد بن طلال يكشف عن وعده بعد خسارة الهلال السعودي القاسية أمام الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

نفذ الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، ‏السبت، وعده بعد خسارة الهلال السعودي أمام النادي الأهلي برباعية نظيفة، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.‏

وعبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، نشر بن طلال، الذي يعتبر من أكبر مشجعي الهلال، تغريدة وعد بنشرها في حال خسارة فريقه.

وقال بن طلال: "نادي الهـلال في كأس العالم كـان رابع أفضل نادي في العالم ولا زال رابع أفضل نادي في العالم، بإذن الله يكون الهلال من الأوائل عالميا".

وفي وقت سابق السبت، كشف بن طلال عن التغريدات التي كان سوف ينشرها في حال فوز الهلال أو خسارته، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي.‏

وأوضح رجل الأعمال السعودي أنه "في حال فوز نادي الهلال في المباراة، فإن تغريدته ستكون: "نادي الهلال في كأس العالم كان رابع أفضل نادي في العالم، اليوم هو ثالث أفضل نادي في العالم، وسنعمل معا ليصبح أفضل نادي في العالم".

أما في حالة خسارة الهلال: "نادي الهلال في كأس العالم كان رابع أفضل نادي العالم، ولا زال رابع أفضل نادي في العالم، وسنسعى أن يكون أفضل نادي في العالم، وبعون الله سنجعل نادي الهلال الأول عالميا".

وكان الهلال السعودي، بطل آسيا، قد تعرض لهزيمة قاسية أمام الأهلي بطل إفريقيا برباعية نظيفة، ليكتفي بالمركز الرابع في مونديال الأندية.