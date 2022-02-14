شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم حاتم يستعد للدفاع عن العرش الأفريقى للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم بطولة أفريقيا للريشة الطائرة بالعاصمة الأوغندية "كمبالا" فى الفترة من 14 وحتى 20 فبراير الجارى، وتشهد مشاركة 10 منتخبات هى "الجزائر - الكاميرون - بنين - مصر - موريشيوس - زيمبابوي - جنوب أفريقيا - جزيرة ريونيون - زامبيا - وأوغندا".

وتضم بعثة منتخب الفراعنة 10 لاعبين بواقع 5 رجال ومثلهم سيدات، ويتكون منتخب الرجال من "أحمد صلاح - أدهم حاتم - عبد الرحمن عبد الحكيم - محمد مصطفى كامل - كريم محمود عزت"، إضافة إلى منتخب السيدات والذي يتكون من "ضحى هاني - نور يسري - هنا زاهر - جنا هشام - جنا أشرف".

وسافر أدهم حاتم يوم الجمعة الماضى إلى أوغندا بصحبة منتخب مصر للريشة الطائرة لخوض منافسات بطولة أفريقيا للريشة الطائرة للفرق، يليها مباشرة بطولة أفريقيا لفردي وزوجي الرجال والسيدات والزوجي المختلط.

أدهم حاتم صاحب ذهبية آخر نسخة من البطولة الأفريقية لفردي الرجال وهو الأعلى أفريقياً في التصنيف الدولي لفردي الرجال ويطمح للحفاظ على الميدالية الذهبية لنفس المسابقة مع وجود مشاركات قوية من حوالي 13 دولة مشاركة في البطولة التي تبدأ في ال 14 من فبراير وحتى 20 فبراير.