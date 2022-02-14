شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر ينسف مفاوضات الأهلي مع إبراهيم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يُغلق أحمد عبد القادر نجم الأهلى ملف مفاوضات القلعة الحمراء مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز؟.. سؤال طرحه الكثيرون فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وبين جدران الأهلى على وجه الخصوص، بعد تألق أحمد عبد القادر بشكل لافت مع الأهلى الفترة الأخيرة.

أحمد عبد القادر أصبح أحد الأوراق السحرية فى الأهلى بعدما تألق مع الفريق بشكل واضح فى كأس العالم للأندية الأخيرة، والتى حصد فيها الأهلى الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالى والثالثة فى تاريخه.

الأهلى بحث كثيراً عن بديل لمحمد مجدى أفشة لاعب الفريق الذى تراجع مستواه بشكل واضح الفترة الماضية، وبدأ مسئولو النادى يفكرون بل ويتفاوضون مع أكثر مع لاعب، أبرزهم إبراهيم عادل نجم بيراميدز الذى يقدم هو الآخر عروضاً جيدة مع الفريق السماوى وانضم للمنتخب الوطنى لأحد المعسكرات الأخيرة.

وفوجئ الأهلى بطلبات بيراميدز المالية المُبالغ فيها للاستغناء عن إبراهيم عادل، قبل أن يعود أحمد عبد القادر للأهلى من تجربة إعارة رائعة لسموحة.

ومنذ المباراة الأولى له مع الأهلى، فرض أحمد عبد القادر نفسه على المارد الأحمر وبدأ ينسجم سريعاً ويتألق أسرع مع الفريق وكان أحد نجوم الأهلى فى مونديال الأندية الأخير، لاسيما فى مباراة الهلال السعودى لتحديد المركز الثالث والتى فاز فيها الأهلى برباعية نظيفة وسجل منها عبد القادر هدفاً رائعاً.