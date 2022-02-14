شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يراقب هانى ومروان داوود لخلافة أكرم توفيق استعدادًا للسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي من الانضمام لصفوف منتخب مصر خلال مباراتى السنغال المقرر لهما يومى 24 و 29 مارس المقبل فى المرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. كما يتابع الجهاز الفني مروان داوود لاعب إنبي تمهيدًا للاعتماد عليه فى مركز الظهير الأيمن هو الآخر.

وظهر محمد هاني لاعب الأهلي بمستوى مميز فى المباريات الماضية ليكون بديل أكرم توفيق في منتخب مصر الذى يعاني فى مركز الظهير الأيمن وعدم وجود إلا عمر كمال عبد الواحد، بعد إصابة أكرم توفيق فى بطولة أمم أفريقيا وإجرائه جراحة الرباط الصليبي ليغيب على إثرها أكثر من 8 أشهر.

وفى سياق متصل، قال البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفنى لاتحاد الكرة، إنه لا يعلم إذا كان كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قد طلب تقليص عدد الأجانب عن 5 لاعبين فى قوائم الأندية أم لا.

وأضاف فينجادا، فى تصريحات تليفزيونية، أنه كلما قل عدد الأجانب فى الدورى سيكون أفضل للاعبين المحليين كى يحصلوا على فرصة، وبالتالى تصب فى مصلحة المنتخب، مؤكدا أنه يقترح أن يلعب 7 لاعبين محليين و4 أجانب بحد أقصى فى كل فريق بالمباراة الواحدة.

وأكد فينجادا أن فرص مصر والسنغال متساوية فى التأهل لكأس العالم، موضحا أن منتخب مصر سيقدم مباراة رائعة أمام أسود التيرانجا بالقاهرة متوقعا ان يفوز الفراعنة بهدف نظيف فى القاهرة على أن يتعادل خارج الديار ليحسم التأهل للونديال.