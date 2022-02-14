شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب سلمى هاني وروان العربي من بطولة واشنطن للاسكواش بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" انسحاب سلمى هاني وروان العربي، من بطولة "واشنطن" أون فاير المفتوحة للاسكواش، والتى تقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 16 إلى 20 فبراير الجارى، بسبب الإصابة بكورونا.
وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر فبرايرالجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر السادس عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر العام الماضي.
وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، واحتفظت هانيا الحمامي بالمركز الثالث، والأمريكية أماندا صبحي بالمركز الرابع، واستمرت سلمى هاني في المركز السابع، وروان العربي بالمركز التاسع.
بينما حافظ النيوزلاندي بول كول على مركزه في التصنيف الثاني عالمياً، وذلك بعد خسارته للقب بطولة موتور سيتي وخروجه من نصف نهائي البطولة.
وحل محمد الشوربجي لاعب هليوبوليس في المركز الثالث، بينما تقدم البطل المصري الواعد مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي إلى المركز الرابع متخلياً عن المركز الخامس "مركزه السابق"، لطارق مؤمن لاعب الجزيرة الذي تراجع مركزاً، وذلك على الرغم من تعرض مصطفى عسل لعقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي.