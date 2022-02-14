شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب سلمى هاني وروان العربي من بطولة واشنطن للاسكواش بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" انسحاب سلمى هاني وروان العربي، من بطولة "واشنطن" أون فاير المفتوحة للاسكواش، والتى تقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 16 إلى 20 فبراير الجارى، بسبب الإصابة بكورونا.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر فبرايرالجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر السادس عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر العام الماضي.