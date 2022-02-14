شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: طلب المصرى بتأجيل مباراة سيراميكا "مرفوض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين، عضو اتحاد الكرة ورابطة الأندية، أن طلب النادى المصرى بتأجيل مباراته مع سيراميكا بالدورى سيتم رفضه، لأننا اشترطنا على الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية تحمل ضغوط اللعب على فترات قصيرة، وهذا ما يحدث مع الأهلى وبيراميدز والزمالك.

وقال عامر حسين إن مسئولى النادي المصري تقدموا بطلب للجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية لتأجيل مباراتهم أمام سيراميكا فى الدوري العام، والمقرر إقامتها الخميس المقبل، لظروف مشاركة المصرى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية وتأخر عودتهم اليوم إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يتم إرسال خطاب من رابطة الأندية برفض طلب المصرى بتأجيل مباراته أمام سيراميكا من أجل انتظام المسابقة.

وعلق إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على موقف الاتحاد حال طلب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، أي تعديل في جهاز الفراعنة.

وأكد أن العلاقة بين كيروش واتحاد الكرة متميزة، مضيفا أن الهدف واحد لدى الجميع الوصول إلى كأس العالم.

وقال الكومي، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، "كيروش حصل على ثقة الجماهير بعد بطولة كأس الأمم، وكل ما يُثار بشأن مصيره لا أساس له من الصحة، أمامنا مباراتين قويتين أمام السنغال المُصنف الأول إفريقيًا، وبالإصرار والعزيمة نستطيع أن نتخطاه، وسنلبي كل متطلباته خلال الفترة المُقبلة".