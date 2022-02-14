شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: "الشناوى هيلعب مباراة الهلال.. وديانج هيمشى من الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل الحوار الذى دار بينه وبين محمد الشناوى قائد النادى الاهلى خلال رحلة الإمارات الأخيرة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "المفروض أن إصابة محمد الشناوى تبعده عن الملاعب حتى الأول من مارس، لكن هناك تقدما كبيرا فى برنامج علاج اللاعب، ولما قابلت الشناوى فى الإمارات قالى إنه هيلعب مباراة الهلال السودانى".

وأضاف شوبير، "قولتله ياشناوى بلاش من فضلك تتسرع حتى لو هتغيب عن مباراة الهلال وترجع سليم ده الأهم بدل من تجدد الإصابة قالى خليها على الله ياكابتن أنا جاهز".

وعن أليو ديانج علق شوبير، "أليو ديانج خطف الأنظار فى كأس العالم للأندية وهيفضل توقعى له أنه هيرحل عن مصر وهيكون مكانه الدوريات الأوروبية".

وعن مباراة الهلال السودانى قال شوبير، "لازم الكاف يتدخل فى تحديد مواعيد المباريات الأفريقية، اللعب بليل متعة ومع احترامى للاشقاء فى السودان حتى لو الجو عندهم حلو ليه نلعب الساعة 3 عصراً ، لازم الكاف يتدخل مش بس فى المباراة دى ولكن فى اى مباراة ".