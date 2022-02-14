شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التنس يستعد لمواجهة قبرص "الحاسمة" فى كأس ديفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب التنس "رجال" للمواجهة الحاسمة أمام نظيره القبرصى فى كأس ديفيز المقرر لها يومى 4 و5 مارس المقبل، والتى تقام بنادى الجزيرة على ملعب السنتر كورت التاريخى الذى تم الانتهاء من تجديده وتطويره مؤخرا.

وحدد اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى الثلاثاء من كل أسبوع موعداً لتجمع اللاعبين الدوليين المتواجدين بالقاهرة للخضوع لتدريبات مجمعة والتى يقوم بالإشراف عليها نائب رئيس الاتحاد حسن العروسى.

فيما يتم متابعة باقى اللاعبين فى البطولات الدولية سواء داخل مصر او خارجها و المرتبطين فى اللعب بها خلال تلك الفترة وعلى رأسهم نجم منتخب مصر اللاعب الاوليمبى محمد صفوت .

كما يعقد السكرتير العام للاتحاد وليد سامى اجتماعات دورية أسبوعيا أيضا مع مسئولى نادى الجزيرة لإنهاء كافة الترتيبات اللخاصة باللقاء من كافة الجوانب للخروج باللقاء الهام فى افضل صورة التى تليق بالرياضة المصرية .

ويعد هذا اللقاء الهام الذى سيخوضه فراعنة التنس الرجال امام المنتخب القبرصى هام للغاية حيث انه مواجهة فاصلة يصعد الفائز منها الى المجموعة الثانية فى منافسات كأس ديفيز .

ويعلن اتحاد التنس عن اسماء لاعبى المنتخب الذين سيمثلون مصر فى تلك المواجهة الفاصلة خلال الايام القليلة المقبلة حيث سيتم اختيار اربعة لاعبين لخوض هذا اللقاء على ان ينتظم الفريق كاملا فى معسكر تدريبى مغلق اعتبارا من يوم 24 فبراير الجارى .