شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص كاحل علي معلول اليوم قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع التونسى علي معلول الظهير الايسر للنادى الاهلى اليوم الإثنين، لفحص طبى فى كاحل القدم لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية بعدما اشتكى من كدمة تعرض لها فى مباراة الهلال السعودى بكأس العالم للأندية ، وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت على استاد آل نهيان في أبوظبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وتوقع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الاهلى أن يشارك معلول فى التدريبات الجماعية للفريق بعد الفحص الطبى مؤكداً أن الكدمة بسيطة للغاية.

وحدد موسيماني جانبا من التدريبات الاستشفائية للاعبين اليوم، بالإضافة إلى برنامج بدني لتجهيز اللاعبين وتفاديا للإجهاد والإصابات، بعد رحلة كأس العالم للأندية وكأس الأمم الإفريقية التي شارك فيها لاعبو الأهلي.