شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: لن نجرى تغييرا فى جهاز الفراعنة إلا بطلب من كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، أنه لن يحدث تغيير فى الجهاز الفنى والإدارى للفراعنة إلا بناءً على طلب البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب، وقال عامر حسين فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "مفيش أى تغيير فى الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر إلا لو طلب المدير الفنى هذا الأمر، غير كدا صعب، إحنا بنوفر ليه كل طلباته سواء معسكر أو مواعيد ".

وأضاف عامر حسين، "كيروش هو المكلف بتشكيل جهازه المعاون ومحدش بيتدخل فى الأمور دى، ولن نتدخل فى هذا الوقت الحرج قبل مواجهة السنغال بفاصلة المونديال".

وعن مباريات الدوري قال عامر حسين، "الدوري مستمر حتى 9 مارس آخر مباراتين تقام 8 مارس ثم نلعب دور الـ 32 لكأس مصر سواء من غير الدوليين او حتى تأجيل المباراة فى حال رفض الفرق خوضها بدون الدوليين".

وتابع عامر حسين، "غداً الثلاثاء سيكون أول اجتماع رسمى لمجلس ادارة اتحاد الكرة وسوف نتخذ القرار النهائى بشأن بطولة كأس مصر النسخة الماضية ونعرض التوقيتات المتاحة ونستطلع رأى الشركة الراعية ونعلن القرار النهائى، بينما بطولة كأس مصر الحالية مواعيدها معروفة وضمن الاجندة".

وعن سموحة علق عامر حسين، " نقلنا مباراة سموحة لبرج العرب لأن استاد الإسكندرية ستقام عليه ثلاث مباريات وخشينا سقوط الأمطار".