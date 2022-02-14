شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عبد القادر النجم المنتظر فى صفوف الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن أحمد عبد القادر لاعب النادى الأهلى دخل فى حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش بنسبة كبيرة.

وجاء ذلك فى ظل تألق عبد القادر مع فريقه خلال كأس العالم للأندية خاصة أنه أحرز الهدف الثالث فى فوز الأهلى على الهلال السعودى فى لقاء حصد البرونزية بالمونديال التى انتهت بفوز الأهلى 4/0.

أكد مسئولو منتخب مصر، دخول أحمد عبد القادر لاعب الأهلى فى حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش خلال الفترة المقبلة، وأوضح مسئولو منتخب مصر إن هناك اتجاه لضم اللاعب قبل مواجهتي السنغال بالمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم المقرر إقامتها الشهر المقبل.

واشترط الجهاز الفنى لمنتخب مصر أن يشارك اللاعب بصفة أساسية مع الأهلي الفترة المقبلة ويقدم مستوى مميز كما فعل في كأس العالم للأندية التي أقيمت بأبو ظبي.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للاعب أحمد عبد القادر فى الصور التالية :