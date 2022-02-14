شكرا لقرائتكم خبر عن العامرى فاروق رئيساً لبعثة الأهلي فى السودان لمواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلّف مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق نائب رئيس النادى برئاسة بعثة الفريق فى السودان لمواجهة الهلال بدوري أبطال أفريقيا.

ويسافر الأهلي إلى السودان الأربعاء المقبل لمواجهة الهلال يوم 19 فبراير الجارى في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلي لقبها في أخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

ويلعب الأهلي مع الهلال في الجولة الثانية بعدما تم تأجيل الجولة الأولى أمام المريخ التى كان مُقرراً لها 11 أو 12 فبراير الجارى بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

وعادت بعثة الأهلي للقاهرة ظهر أمس، الأحد، قادمة من الإمارات بعد الحصول على برونزية مونديال الأندية للعام الثاني على التوالي والثالثة في تاريخ الاهلي بعد الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة عصر السبت الماضي في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة العالمية التى شارك فيها الأهلي 7 مرات.