شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد مصير محمد الشناوى من رحلة السودان خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، أشعة سونار على العضلة الخلفية اليوم الاثنين؛ للاطمئنان على حالته الطبية والبدنية.

ومن المقرر أن يُحدد جهاز الأهلي مصير محمد الشناوي من رحلة السودان خلال الساعات القليلة المقبلة بناءً على نتيجة الأشعة التى سيخضع لها الحارس الدولي.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن الشناوي تعرض للحقن مرتين بالبلازما، وهناك التئام للتمزق الذى تعرض له أثناء مشاركته في كأس الأمم الأفريقية.

وأشار طبيب الفريق إلى أن الشناوي بدأ تنفيذ مراحل متقدمة من التأهيل البدني أثناء تواجده في معسكر الفريق في أبوظبي، وسيجري أشعة اليوم ويخضع لفحص طبي غداً الثلاثاء لتحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى السودان وإمكانية لحاقه بمباراة الهلال في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها الجمعة المقبل.