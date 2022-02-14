من يعوض السعيد؟.. دونجا لمصراوي: أفشة الأنسب.. لديه حس من الابداع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

يرى تامر عبد الحميد دونجا نجم الزمالك السابق، أن محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي هو الأنسب لخلافة عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في منتخب مصر.

وكان عبد الله السعيد أعلن منذ أيام، اعتزاله اللعب الدولي لصالح منتخب مصر بعد مسيرة طويلة امتدت لـ14 عاماً.

وتوجه "الخليج 365" لسؤال عدد من اللاعبين القدامى عن البديل المناسب لعبد الله السعيد في منتخب مصر، وكانت البداية مع تامر عبد الحميد دونجا.

وقال دونجا في تصريحاته لمصراوي: "أفشة هو الوحيد الذي يستطيع اللعب في مركز صانع الألعاب وخلافة السعيد".

وأضاف: "أفشة يمتاز بالمهارة العالية وعنده رؤية والتمرير المحكم والقدرة على قراءة تحركات دفاعات الخصم والتسديد من بعيد".

وأتم: "أفشة لديه الفكر الكروي والتكتيكي العالي لتغيير الخطط أثناء المباراة ولديه حس من الابداع ودائماً يتوقع تحركات زملائه من المهاجمين".