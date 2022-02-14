من يعوض السعيد؟.. نادر السيد لمصراوي: السولية الأقرب.. ولن يكون مثله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أكد نادر السيد حارس مرمى الزمالك والأهلي السابق، أنه لا يوجد لاعب يمتلك القدرات التي يمتلكها عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، مشيراً إلى أن عمرو السولية لاعب الأهلي هو الأقرب لتعويضه.

وكان عبد الله السعيد أعلن منذ أيام، اعتزاله اللعب الدولي لصالح منتخب مصر بعد مسيرة طويلة امتدت لـ14 عاماً.

وتوجه "الخليج 365" لسؤال عدد من اللاعبين القدامى عن البديل المناسب لعبد الله السعيد في منتخب مصر.

وقال نادر السيد في تصريحات خاصة لمصراوي عن الأقرب لخلافة السعيد: "عمرو السولية، لأنه اللاعب الوحيد القادر على القيام بدور اللاعب رقم ٨ و٦، ولأنه لاعب كرة جيد".

وأضاف: "ولكن في النهاية لن يكون مثل عبد الله السعيد في تمكنه".

واختتم: "لم أرى لاعب مثل عبد الله السعيد بنفس الشكل، صانع ألعاب ورقم ٨".