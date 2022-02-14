خاص.. كل ما تريد معرفته عن ماجد هاني موهبة الزمالك الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

لفت إليه الأنظار بعد مشاركته في مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.. هو اللاعب الصاعد ماجد هاني.

شارك هاني في مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو التي جمعتهما بالجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال، حيث يتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي ضمت كل من الودادي المغربي، بترو أتليتكو الأنجولي وساجرادا اسبيرنسا الأنجولي.

وُلد هاني الإسماعيلية عام 2003، من عائلة زملكاوية وبدأ في ممارسة كرة القدم تحت إشراف والده هاني عادل مدرب فريق مركز شباب.

انضم هاني لنادي الزمالك في سن الحادية عشر بعدما خاض مشوار قصير في أكاديمية تدريب تحت إشراف والده ثم تجربة سريعة في نادي القناة.

كيف انضم هاني لنادي الزمالك؟

انضمام هاني للزمالك جاء عن طريق الصدفة، وكان السبب هو حرص العائلة على التواجد في النادي للاحتفال ببطولتي الدوري والكأس التي تزامن معها اختبارات قطاع الناشئين.

استغل والده الوقت وقام بالتقديم لماجد في الاختبارات الذي نجح فيها تحت إشراف سامح إسماعيل مدرب براعم الزمالك في ذلك الفترة الذي انبهر بأداءه.

وعلى الفور وافق سامي الشيشيني على ضم اللاعب وطالب بشراءه لو كان مرتبط بأي ناد اخر نظراً لموهبته

لعب هاني وشارك في المباريات وتألق تحت إشراف العديد من المدربين . ونال إشادة خاصة من أغلب مدربيه نظراً لموهبته وشخصيته داخل الملعب.

تعرض لإصابة قوية في الضهر وقام نادي الزمالك بالموافقة على سفره إلى ألمانيا لخضوعه لجراحة صعبة تخطت تكاليفها ما يقرب من مليون جنيه.

شارك في تتويج فريق زمالك 2003 في الفوز بدوري الناشئين بالموسم الماضي تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف.

انضم لمنتخب مصر للناشئين وأصبح واحد من عناصره الأساسية خلال الفترة الأخيرة.

تم تصعيده للفريق الأول بالزمالك في كأس الرابطة ثم قيده بالقائمة الأفريقية ومشاركته أساسي أمام بترو اتليتكو الانجولي أساسيا.

ماجد هاني.. شخصية لا تهاب ولا تخاف

يلا كورة تواصل مع والد اللاعب للحديث عن ظهوره مع الفريق الأول، يقول هاني الأب: "ماجد من صغره يلعب مع الكبار، ويمتلك شخصية خاصة.. لا يهاب ولا يخاف ودائما إيجابي على المرمى".

وتابع: "سعيد جداً بمشاركته مع الفريق الأول وأنتظر منه الكثير خصوصاً إذا لعب في مركزه الاصلي مركز 8 الذي يتمتع بواجبات هجومية أكثر عن لاعب الارتكاز".

وأضاف: "ماجد يشبه لاعب الوسط القادر على التحكم في رتم المباراة مثل فرجاني ساسي وحسام غالي وأنتظر ظهوره بالشكل المطلوب مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، فهو في الأساس مشجع من عائلة زملكاوية خالصة قبل أن يكون لاعبا وارتداء القميص الأبيض كان حلم لنا جميعاً والحمد لله تحقق".

وواصل: "عندما أتحدث عن ماجد لابد أن أشكر المستشار مرتضى منصور فهو وافق فورا على سفره لألمانيا لإجراء جراحة في الضهر".

وأكمل: "البعض ذهب وقال للمستشار مرتضى (ده لاعب ناشئ يسافر ألمانيا يتعالج ليه.. لكنه رد عليهم وقال هيسافر يعمل العملية ولو مش على حساب النادي هتكون على حسابي)".

وأردف: "أشعر بالامتنان والشكر تجاه المستشار مرتضى، وأمير مرتضى الذي تابع معنا كل التفاصيل وسهل لنا السفر للخارج وقرر سفر محمد عيد طبيب الزمالك رفقة ماجد خلال إجراء العملية وعودته لمصر في فئة رجال الأعمال بالطائرة لتوفير سبل الراحة بعد الجراحة".

واستطرد: "غرفة ماجد في المنزل لونها أبيض بخطين حمر وعليها شعار الزمالك، فهو يعشق الزمالك لدرجة انه أصر على التواجد في نهائي الكونفدرالية لتشجيع الفريق بالرغم من أنه كان في فترة النقاهة بعد خضوعه للجراحة وعودته لمصر".

ماذا قال أول مدرب اختبر ماجد هاني في نادي الزمالك؟

يقول سامح إسماعيل ليلا كورة: "بمجرد ما رأيت ماجد هاني في اختبارات نادي الزمالك قلت بداخلي هذا اللاعب سيكون أفضل ديفندر في مصر".

وتابع: "فريق 2003 في النادي يمتلك العديد من المواهب القادرة على رفع راية الزمالك خلال السنوات المقبلة مثل عبدالله محمد وكريم عبدون وإيشو واحمد محمود وطارق علاء، ومحي وأوماجا، ورفاعي وغيرهم من اللاعبين".

وأضاف: "توقعت تألق ماجد وقد كان، الآن هو مع الفريق الأول وبإذن الله سيظهر بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "أهم ما يميز ماجد هو امتلاكه لشخصية نادي الزمالك، فهو قبل أن يكون لاعب موهوب فهو زملكاوي جداً".

وأتم: "أتوقع لماجد مستقبل كبير مع نادي الزمالك ومنتخب مصر وأقول للجماهير قطاع الناشئين بالنادي يمتلك العديد من المواهب القادرة على صناعة الفارق مع الفريق الأول".

ماذا قال مدرب ماجد هاني في الموسم الماضي؟

قال أحمد عبد الرؤوف مدرب هاني بالموسم الماضي في حديثه ليلا كورة: "لو تم الاهتمام بماجد هاني سيكون له شأن آخر مع نادي الزمالك، فهو يحتاج ثقة من زملائه بالملعب".

وتابع: "ماجد يمتلك شخصية التحكم في اللعب وهو قادر على نقل الكرة بشكل سريع ويجيد اللعب في مركز رقم 8 و10 ويمتلك قدرات جيدة في التمرير والتصويب وتسجيل الأهداف".

وأضاف: "هاني يحتاج العمل بشكل أكبر مع المدير الفني على قطع الكرة والضغط على المنافس وشخصيته وسنه الصغير سوف يساعده على التطور في هذه النقطة".

وواصل: "أنصح الزمالك بعدم إعارته أو التفريط فيه بنهاية الموسم، ماجد هيكسر الدنيا في بطولة إفريقيا 2023 مع منتخب الشباب وممكن يحترف في أوروبا، فهو يعد عمود المنتخب بشهادة محمود جابر المدير الفني".

وأكمل: "أتوقع ظهور 5 لاعبين من فريق 2003 في الزمالك بشكل ممتاز مع المنتخب في بطولة أفريقيا للشباب عام 2023، وسيكونوا عناصر أساسية مع الفريق الأول وستنهال عليهم عدة عروض من مصر وخارجها".

وأتم: "لا يوجد مدرب مصري سيقوم بتصعيد لاعب ناشئ، أغلب المدربين المصريين يقولوا أن الدفع بالناشئ في سن صغير قد يؤدي لنتائج سلبية، لكن الأجنبي له ثقافة مختلفة عننا وأكبر مثال على ذلك محمد عبدالمنعم مع كيروش".