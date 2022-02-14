الامارات | نجم برشلونة يعتذر عن تصرف مسيء أمام إسبانيول.. (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يعتذر عن تصرف مسيء أمام إسبانيول.. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتذر رونالد أراوخو مدافع برشلونة عن "تصرف مسيء" في التعادل 2-2 خارج ملعبه مع غريمه في المدينة نادي إسبانيول بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم قائلا إن التوتر في المباراة تسبب في هذه الواقعة.

وبدا أن أراوخو يوجه إشارة مسيئة لنيكو ميلامد لاعب وسط إسبانيول أثناء مغادرته الملعب في نهاية المباراة التي شهدت طرد لاعب من كل فريق.

وأظهرت لقطات أراوخو البالغ عمره 22 عاما، والذي كان على مقاعد البدلاء بعد استبداله بين الشوطين بسبب الإصابة، وهو يصرخ في ميلامد ويشير له بيده ملمحا إلى أن إسبانيول ربما يهبط للدرجة الثانية بعد صعوده هذا الموسم.

وقال أراوخو على تويتر عقب المباراة "أريد أن أعتذر لجميع عناصر فريق إسبانيول عن الإشارة المؤسفة التي قمت بها الليلة. كل شيء كان نتيجة التوتر الذي حدث خلال مباراة القمة المثيرة اليوم".

وأضاف "أعتبر نفسي من اللاعبين الذين يحظون باحترام الفرق والجماهير المنافسة ولست فخورا بما حدث".

وقال تشابي هرنانديز مدرب برشلونة إنه لم يشاهد الواقعة لكنه اعتذر عن تصرف أراوخو.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن تشابي قوله "علينا احترام المنافس وجماهيره والحكم.

"علينا دائما التحلي بالاحترام، لكن التوتر قد يجعل ذلك صعبا في بعض الأحيان".

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 23 مباراة متأخرا بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

ويستضيف فريق المدرب تشابي منافسه نابولي في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news