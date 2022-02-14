الامارات | كونتي يصدم جمهور توتنهام: نواجه مهمة مستحيلة في التأهل لدوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي يصدم جمهور توتنهام: نواجه مهمة مستحيلة في التأهل لدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير إن النادي يواجه مهمة "مستحيلة" في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بعد تراجع مستواه في الآونة الأخيرة.

وتعرض توتنهام لخسارته الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بهزيمته 2-صفر خارج ملعبه أمام ولفرهامبتون واندرارز أمس الأحد وتراجع إلى المركز الثامن برصيد 36 نقطة من 22 مباراة.

ولم يخسر كونتي في مبارياته التسع الأولى في الدوري عقب توليه المسؤولية في نوفمبر تشرين الثاني، لكن التفاؤل الذي أحاط بقدومه إلى شمال لندن يتبدد سريعا.

وأبلغ كونتي شبكة سكاي سبورتس أمس الأحد "نحن نعلم أننا يجب أن نكافح لبناء شيء مهم ولكن من المهم معرفة الموقف الحالي. ربما لا ينبغي أن يخيب أمل جماهيرنا من الهزيمة، وبدلا من ذلك يجب أن يحاولوا دفعنا والبقاء خلفنا.

"يحتاج اللاعبون إلى إيجاد الأجواء المناسبة وعدم الشعور بأي ضغط بشأن هدف لا يمكن الوصول إليه في هذه اللحظة. لقد قلت هذا منذ قدومي".

وهذه أول مرة يخسر فيها كونتي ثلاث مباريات متتالية في الدوري منذ كان يتولى قيادة أتلانتا في الدوري الإيطالي في نوفمبر تشرين الثاني 2009.

ويتأخر توتنهام بخمس نقاط عن وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع، رغم أن النادي القادم من شمال لندن تتبقى له ثلاث مباريات إضافية.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي "نحن بحاجة لأن نكون واقعيين ومتحدين، يجب أن يفهم المشجعون أن عليهم التحلي بالصبر وانتظار إعادة البناء مرة أخرى للعودة إلى الوضع الذي كانوا عليه في الماضي".

وتابع المدرب الإيطالي "نحن نعمل بكل قوة مع اللاعبين وهناك التزام كبير ولكن هذا لا يكفي إذا أردنا أن نكون قادرين على المنافسة. علينا الانتظار".

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