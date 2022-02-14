تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الإثنين 14 فبراير/شباط 2022 عدة مباريات هامة في المسابقات العربية والأوروبية.



يستقبل فريق الاتحاد نظيره إيسترن كومباني، الإثنين، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، 5 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية.

ويستضيف فريق مصر المقاصة نظيره طلائع الجيش، الإثنين، في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

المباراة تبدأ الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة المكرمة، 10 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية.

يواجه فريق ريال مايوركا نظيره أتلتيك بيلباو، الإثنين، في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة "beIN Sports HD 1".

تُختتم منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي بمواجهة سبيزيا لفريق فيورنتينا.

وتنطلق المباراة الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 بتوقيت أبوظبي، وتُنقل عبر قناة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب".

يخوض فريقا الوصل والشارقة مباراة قوية في الدور نصف النهائي من بطولة كأس رئيس دولة الإمارات يوم الإثنين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4:25 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5:25 مساء بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قنوات "أبوظبي الرياضية" و"دبي الرياضية" و"الشارقة الرياضية".

وفي الدور نصف النهائي من بطولة كأس رئيس دولة الإمارات أيضا، يلتقي فريق الوحدة مع نظيره بني ياس.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قنوات "أبوظبي الرياضية" و"دبي الرياضية" و"الشارقة الرياضية".