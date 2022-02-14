وسائل إعلام تكشف: هل يلحق أحمد حجازي بمواجهتيّ مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن موقف مدافع منتخب مصر، أحمد حجازي، بشأن مواجهتيّ السنغال، ضمن المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وكان حجازي قد أصيب خلال مواجهة مصر والمغرب، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي أقيمت في الكاميرون مؤخراً وفاز بها المنتخب السنغالي على حساب الفراعنة في المباراة النهائية.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر بجهاز المنتخب المصري قوله إن أحمد حجازي مدافع الفراعنة، لن يلحق بمواجهتي السنغال.

وأوضح المصدر أن حجازي يحتاج لفترة علاج وتأهيل، ومن الصعب أن يكون جاهزًا للمواجهة الحاسمة للمونديال.

وتعرض حجازي لشد في أوتار العضلة الضامة، ليسافر إلى مدينة ميونيخ الألمانية لبدء برنامج علاجي بأحد المراكز الطبية المتخصصة.

ومن المقرر ان يلعب المنتخب المصري أمام السنغال ذهاباً يوم 23 مارس في القاهرة، قبل خوض الإياب في ملعب أسود التيرانجا يوم 29 من الشهر ذاته.