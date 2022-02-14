شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات تجديد عقد موسيماني بعد حصد برونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على الانتهاء من ملف تجديد عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني، خلال الساعات المقبلة، بعدما عاد الفريق من الإمارات أمس وحصد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، للمرة الثالثة فى تاريخ القلعة الحمراء والثانية على التوالى في عهد المدرب الجنوب أفريقي، وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل بسبب تأخر تجديد عقد موسيماني رغم المفاوضات التي دارات بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وموييرا زوجة ووكيلة أعمال المدرب الجنوب أفريقي.

جاءت رغبة مسئولى النادي الأهلي في تجديد عقد موسيماني بعد النجاحات الكبيرة التي حققها المدرب الجنوب أفريقي مع الأهلي، وأبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس السوبر الأفريقي مرتين والميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية مرتين وكأس مصر مرة واحدة، حيث إن كل هذه النجاحات دفعت الإدارة الحمراء للموافقة على تجديد عقد موسيماني لمدة موسمين آخرين بخلاف الموسم الحالي.

ويترقب الأهلي الإعلان عن تجديد عقد موسيماني قبل بدء التحضير لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بدءا من مباراته ضد الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات، بعدما تم تأجيل مباراته الافتتاحية بدور المجموعات لظروف مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.