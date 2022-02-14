شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 14 بدورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الإثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة الرابعة عشر بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021/2022.

وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، الطيران مع الأهلى و وادى دجلة مع الجزيرة و الزهور مع هليوبوليس و للزمالك مع أصحاب الجياد و الشمس مع الصيد و سبورتنج مع سموحة .

فيما تشهد الجولة المقبلة المحدد لها يوم الجمعة المقبلة لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع الجزيرة و هليوبوليس مع الطيران و أصحاب الجياد مع وادى دجلة و الشمس مع الزهور و سموحة مع الزمالك و الصيد مع سبورتنج .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.