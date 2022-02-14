أسطورة كرة القدم بيليه يعود إلى المستشفى من أجل المزيد من العلاج الكيماوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال أسطورة كرة القدم بيليه لاعب سانتوس ونيويورك كوزموس ومنتخب البرازيل السابق إنه عاد إلى المستشفى يوم أمس الأحد من أجل جولة جديدة من علاج ورم في القولون.



وخضع بيليه (81 عاما) لعملية جراحية لإزالة ورم في سبتمبر 2021 ويخضع للعلاج في مستشفى في ساو باولو بشكل منتظم منذ ذلك الحين.

ونشر بيليه صورة له على إنستغرام وهو يبتسم إلى جانب رسالة تعامل دخوله الأخير إلى المستشفى على أنه أمر معتاد.

وكتب الفائز بكأس العالم ثلاث مرات "أصدقائي، كما كنت أفعل شهريا، سأذهب إلى المستشفى لمواصلة علاجي".

وعانى بيليه، الذي يعد على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، من سلسلة من المشكلات الصحية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جراحة في الفخذ تسببت له في آلام متكررة وصعوبة في المشي دون مساعدة.

وقلل بيليه من ظهوره العلني لكنه ظل نشطا على وسائل التواصل الاجتماعي.