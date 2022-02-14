شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال الأندية يكشف عن جواهر الأهلى الشابة فى عملية الإحلال والتجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، التى حل فيها الأهلي ثالثاً، عن امتلاك المارد الأحمر مواهب مميزة من اللاعبين الصاعدين بسرعة الصاروخ فى سماء النجومية بالقلعة الحمراء، وعلى رأسهم أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم ومحمد مغربى ومحمد أشرف وزياد طارق، بعدما قدم كل منهم أداءً مميزاً مع المارد الأحمر، يثبت أن الفريق فى طريقه السليم لتجديد صفوفه وإقرار عملية الإحلال والتجديد بالمزج بين عناصر الخبرة والشباب.

ويعد شباب الأهلى الواعد بمثابة عناصر مؤثرة فى صفوف الفريق قد يكون ليها دور فى التشكيلة الأساسية على حساب النجوم الذين تراجع مستواهم الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم رامى ربيعة وطاهر محمد طاهر ومجدى أفشة وحسين الشحات.

حصد النادي الأهلي مبلغ مليوني و500 ألف دولار _ أى 40 مليون جنيه مصرى تقريباً_ بعد التتويج بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التى أسدل الستار عنها أمس، الأحد، بالإمارات.

ونجح الأهلي فى الفوز بالميدالية البرونزية بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودي برباعية نظيفة ليحصد بطل مصر وأفريقيا الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

ويحصل الفريق الفائز بالميدالية البرونزية على مليوني و500 ألف دولار فيما يحصد صاحب المركز الرابع على مليوني دولار أما البطل فيحصل على 5 ملايين دولار فيما يحصد الثاني على 4 ملايين دولار.

وتوّج فريق تشلسي الإنجليزي بلقب مونديال الأندية أمس بعدما هزم بالميراس البرازيلي بهدفين لهدف.