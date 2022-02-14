شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق احتفالات البرونزية ويضع خطة الاستعداد لدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة الاحتفالات بعد حصد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة فى مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال الأندية، من أجل التحضير الجيد لمباراة الهلال السوداني الجمعة المقبل، والتي تقام بالسودان، ويرغب خلالها الفريق الأحمر فى تحقيق نتيجة إيجابية.

ويناقش بيتسو موسيماني مع معاونيه برنامج التحضير لمباراة الهلال السوداني بعد استئناف التدريبات الجماعية، من أجل دراسة الخصم جيدا والتوقف على أسلوب لعبه وأبرز نقاط القوة والضعف فى صفوفه وأهم الأوراق الرابحة التي يعتمد عليه، وأسلوبه في التحضير وبناء الهجمة وطريقته في الدفاع أيضا من أجل استغلالها في مباراة الجمعة المقبل لتحقيق بداية قوية بمشواره في دور المجموعات الإفريقي.

وأكد بيتسو موسيماني أن فريقه قدم بطولة كبيرة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية على الرغم من الظروف الصعبة والغيابات العديدة التي واجهناها، لكننا تحلينا بالروح القتالية ووصلنا إلى التتويج بالبرونزية، مشددا على أن جماهير الأهلي عظيمة وتستحق أن تحصل على البطولات والألقاب وفخور جدا بهذا الجمهور، وبالتأكيد سوف نعمل دائمًا على إسعادهم بالبطولات.

وأضاف موسيماني أن الأهلي لديه مهمة جديدة في دوري أبطال إفريقيا التي سيقاتل من أجل الفوز بها والعودة مجددًا إلى كأس العالم للأندية في العام المقبل للعب على مركز أفضل وميدالية أكبر، ولدينا غيابات لفترات طويلة مثل أكرم توفيق وعمار حمدي، ولدينا مصابون مثل محمد الشناوي وبيرسي تاو، ولكن لن ندخر جهدًا في السعي نحو الفوز باللقب، موضحا أن كأس العالم للأندية بطولة كبيرة والوصول إليها إنجاز في حد ذاته.