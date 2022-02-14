شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يستضيف طلائع الجيش فى صراع الهروب من قاع جدول الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق مصر المقاصة، فى الثامنة مساءً، فريق طلائع الجيش في المباراة التي تقام باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء الهروب من قاع جدول مسابقة الدوري العام.

ويدخل فريق مصر المقاصة المباراة محتلاً المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط، بعدما خاض أبناء الفيوم 8 مباريات فازوا مباراة واحدة وتعادلوا في 4 مباريات وخسروا 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاصة 5 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

وعلى الجانب الآخر، يدخل طلائع الجيش المباراة في المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 5 نقاط، بعدما خاضوا 8 مباريات، حيث فاز الطلائع في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع هدفين واستقبلت شباكهم 11 هدفاً.

من جانبه طالب طارق العشري المدير الفني للطلائع، لاعبي الفريق، بضرورة تصحيح المسار في البطولة بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها الطلائع أمام الجونة بهدف نظيف في مباراة الجولة الثامنة بالدوري، وذلك للابتعاد عن مراكز الخطورة في جدول الترتيب.

فيما شدد تامر مصطفى المدير الفني للمقاصة، على لاعبي الفريق، على أهمية الفوز في اللقاء المرتقب لتحسين مركز الفريق الفيومي في جدول الدوري وذلك بعد التعادل سلبياً في اللقاء الماضي مع إنبي.