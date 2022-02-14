شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس أخطاء الدفاع قبل مواجهة سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف كارتيرون وجهازه المعاون على دراسة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة بيترو أتلتيكو فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا لتلافيها أمام سموحة فى اللقاء المقرر بينهما غدا باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة التاسعة للدورى.

ويأتى على رأس الأخطاء التى يدرسها الديك الفرنسى أخطاء الخط الخلفى التي ظهر عليهم الإجهاد نتيجة لتوالى المباريات، ومن الممكن أن يجرى المدير الفني بعض التغييرات في الخط الدفاعى بالاستعانة بخدمات محمود علاء بدلا من محمد عبد الغنى مع اللعب بأحد عناصر الخبرة بدلا من هانى ماجد الذى شارك في اللقاء الأفريقي وكان يمثل ثغرة في منطقة الوسط نظرا لأنها اللقاء الأول له بشكل رسمي بعدما شارك بدلا من طارق حامد المصاب بجانب إمام عاشور .

كان الزمالك تعادل مع بترو أتلتيكو بهدفين لمثليهما فى الجولة الأولى لدور المجموعات بعدما نجح فى تحويل خسارته فى الشوط الأول بهدفين نظيفين إلى التعادل بهدفين لمثليهما فى الشوط الثانى عن طريق يوسف أوباما ومحمود حمدى الونش.