شكرا لقرائتكم خبر عن كدمة فى وتر أكيليس سبب غياب دونجا عن مران الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجدى الباز، رئيس الجهاز الطبى للنادى الاسماعيلى ، سبب غياب محمود عبد العاطي دونجا لاعب الفريق عن التدريبات الجماعية للدراويش، مؤكداً أن اللاعب تعرض لكدمة في وتر أكيليس، ويخوض تدريبات منفردة للتعافى من هذه الإصابة قبل الانتظام فى تدريبات الفريق.

الإسماعيلي يستعد فى الوقت الحالي لملاقاة فريق بيراميدز مساء الأربعاء المقبل فى تاسع جولات المسابقة المحلية على ملعب الدفاع الجوى بالقاهرة.

فى سياق آخر، أكد أشرف خضر، المدرب العام للإسماعيلي، أن الفريق في مرحلة التطور بشكل تدريجي بعد إبرام مجموعة من الصفقات الجديدة مطالبا الجميع بتقديم مزيد من الدعم والمساندة.

وأضاف، ”مشوار الدوري طويلا ونتعامل مع كل مباراة بإعتبارها بطولة منفصلة من أجل تحقيق أقصى إستفادة ممكنة “.

وتابع، ”النتائج ستتحسن مع الوقت بشرط استمرار رفع الروح المعنوية لدي اللاعبين وتحفيزهم الدائم علي تقديم أقصي ما لديهم في الملعب وتجنب وضعهم تحت الضغط “.

وأتم حديثه، ” الصفقات الجديدة علي قدر كبير من الكفاءة بدون شك إلا أنها تحتاج للوقت من أجل الانسجام مع باقي أعضاء الفريق والوصول لأعلي معدلات بدنية وهو ما سيكون له مردود إيجابي علي النتائج “.