شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الهلال بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة الهلال السودانى بمنافسات دوري المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة أمس الأحد؛ بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي فوزًا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت على استاد آل نهيان في أبوظبي ليتوج الفريق بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المحدد لها الجمعة المقبل.