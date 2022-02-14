شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يفتش عن أول انتصاراته فى الدورى أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الثالثة عصراً يحل فريق إيسترن كومباني ضيفاً على الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام باستاد الإسكندرية، فى مباراة لا تخلو من المتعة والإثارة.

ويدخل الاتحاد السكندري المباراة تحت القيادة الفنية لحسام حسن مدرب الفريق، محتلاً المركز السابع برصيد 12 نقطة حصدها زعيم الثغر بعد خوض 8 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر في مباراتين، وسجل لاعبو الاتحاد 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

بينما يدخل إيسترن كومباني المباراة تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال، في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري العام بعدما خاض 8 مباريات، فشل خلالها فى تحقيق أى فوز وتعادل في مباراة واحدة وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 19 هدفاً أخر.

وشدد حسام حسن على لاعبيه بضرورة مواصلة الروح القتالية التي أنهو بها مشاركتهم في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، محذراً من الاستهانة بإيسترن كومباني خاصة بعد تطور أداء الفريق في الفترة الأخيرة.

وعلى الجانب الآخر، أكد علاء عبد العال على لاعبي إيسترن كومباني، على أهمية الفوز في اللقاء المرتقب أمام الاتحاد وحصد أول انتصار تاريخي لهم بالدوري، أو على الأقل الخروج بالتعادل وعدم تلقي هزائم إضافية.