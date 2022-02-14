شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لمجلس إدارة الزمالك الجديد اليوم بمقر النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مرتضي منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، مؤتمراً صحفياً فى الثانية عشرة ظهر اليوم، الاثنين، بمقر القلعة البيضاء لعرض خطط المجلس المنتخب الفترة القادمة إنشائياً ورياضياً.

ونجح مرتضى منصور وقائمته بالكامل في الفوز بنتائج انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك التي عقدت على هامش انعقاد الجمعية العمومية للقلعة البيضاء الجمعة الماضية وشهدت مشاركة أكثر من 47 ألف عضو.

ومن المقرر أن يكشف رئيس النادي عن البرنامج الكامل لمجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة، وكيفية العمل على تحقيق طموحات الجمعية العمومية التي وضعت ثقتها الكاملة في قائمته.

ويتكون مجلس إدارة نادي الزمالك من مرتضى منصور رئيسا، اللواء مصطفى هدهود نائبا للرئيس، خالد لطيف أمينا للصندوق، جمال عبد الحميد، أحمد مرتضي منصور، علاء الدين ناجي، اللواء علاء مقلد، مريم نصحي، سليمان وهدان أعضاء فوق السن، وبسنت سيد جوهر، محمود طه، وأحمد دعبس أعضاء تحت السن.