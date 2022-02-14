شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام تفصل موريل عن الانتظام فى تدريبات الإسماعيلى بسبب الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الإيفواري جان موريل، جناح الإسماعيلي، لخمسة أيام قبل الانتظام فى تدريبات الدراويش بسبب إصابته بشد من الدرجة الثانية فى العضلة الضامة وإجهاد في العضلة الأمامية ، وتعرض ”جان موريل” لهذه الإصابة خلال مشاركته فى مباراة فيوتشر الأخيرة، التى انتهت بالتعادل السلبي علي ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الدوري العام.

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، بقيادة الأرجنتيني خوان براون، تنظيم مباريات ودية قبل مواجهة بيراميدز حتي لا يتعرض اللاعبون للإصابات أو الإرهاق.

ويحل الدراويش ضيفًا علي منافسه بيراميدز الأربعاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، فى تاسع جولات مسابقة الدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن الإسماعيلى قد تعادل مساء الخميس الماضي مع فريق فيوتشر سلبيًا عقب استئناف المسابقة المحلية التى توقفت خلال الفترة الماضية نظرا لمشاركة منتخب مصر فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.