المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة غزل المحلة بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة المدير الفني للفريق، معسكراً مغلقاً بمدينة المحلة، استعداداً لمواجهة غزل المحلة فى مباراة الجولة التاسعة والتى تجمع الفريقين غداً الثلاثاء باستاد غزل المحلة.

ورفع الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، درجة التأهب فى تدريبات الفريق وحذر محمد عودة مدرب المقاولون العرب لاعبى الفريق من خطورة العناصر الهجومية بفريق غزل المحلة، خاصة عبده يحيى مهاجم الفريق، ووضع عودة خطة محكمة لغلق المساحات أمام غزل المحلة مستعينا بخبرته السابقة فى إدارة المحلة فنيا قبل العودة للمقاولون.

كما حرص عودة على عمل تدريبات تخصصية للاعبى الفريق، حيث أجرى تدريبات خاصة لكل خط على حدى، ويعمل مدرب المقاولون على تجهيز محمود عبد العزيز زيزو الوافد الجديد إلى الفريق، من أجل قيادة وسط ملعب المقاولون أمام غزل المحلة.

واشتملت تدريبات المقاولون على جوانب فنية متعددة وحرص عودة على منح التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء التى تظهر، وخضع حراس المرمى لتدريبات قوية تحت إشراف محمد يونس مدرب الحراس وحرص المدير الفنى على عمل تقسيمة بطول الملعب، وعاد محمود أبو السعود لحراسة المرمى لعد تعافيه من الإصابة التى غيبته عن الفريق طوال الفترة الماضية.