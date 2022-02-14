شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطير إلى دوالا اليوم بأول رحلة طيران فى طريق العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة النادي المصري ، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة دوالا الكاميرونية، بعد خوض مباراة القطن الكاميروني بمدينة جاروا، وذلك فى أول رحلة طيران بطريق العودة إلى القاهرة، وكان حسن عمار، رئيس بعثة النادى المصرى وعضو اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادى، كشف تفاصيل رحلة عودة الفريق البورسعيدى إلى القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من مواجهة القطن الكاميرونى بمنافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال حسن عمار، إن بعثة المصرى ستعود إلى القاهرة الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن تطير بعثة المصرى من جاروا إلى دوالا الكاميرونية اليوم الاثنين لعدم وجود طيران داخلى بعد المباراة، على أن تطير من دوالا إلى القاهرة الثلاثاء.

ويقع النادى المصرى فى مجموعة قوية تضم كلا من، مازيمبى الكونغولي، أوتوهو الكونغولي، المصرى البورسعيدي، و القطن الكاميروني.

ويدرس مسئولو النادي المصري، التقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة ورابطة الأندية وهيئة قناة السويس، للموافقة على خوض الفريق البورسعيدي لمبارياته الأفريقية والمحلية المقبلة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

يأتي ذلك بهدف توفير النفقات الكبيرة التي تتكبدها خزينة النادي في خوض مباريات الفريق على ملعب برج العرب الإسكندرية بالإضافة إلى معاناة لاعبي الفريق البورسعيدي بسبب المعسكر الدائم وال العام.