شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لو طلب كيروش تأجيل مباريات للدوري سنوافق على ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على موقف الاتحاد حال طلب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، أي تعديل في جهاز الفراعنة.

وأكد أن العلاقة بين كيروش واتحاد الكرة متميزة، مضيفا أن الهدف واحد لدى الجميع الوصول إلى كأس العالم.

وقال الكومي، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم: "كيروش حصل على ثقة الجماهير بعد بطولة كأس الأمم، وكل ما يُثار بشأن مصيره لا أساس له من الصحة، أمامنا مباراتين قويتين أمام السنغال المُصنف الأول إفريقيًا، وبالإصرار والعزيمة نستطيع أن نتخطاه، وسنلبي كل متطلباته خلال الفترة المُقبلة".

وأضاف: "لا أستطيع أن أقول نعم أو لا، لأن المدرب جلس مع حازم إمام فقط، وما زال الأمر لم يُعرض على مجلس الإدارة، ولو طلب ذلك سنلبي رغبته".

وتابع: "كيروش عرض تقرير مُفصل عن أمم إفريقيا ومتطلباته في المرحلة القادمة وهو سيعود نهاية الأسبوع من إجازته، والعلاقة بين رابطة الأندية واتحاد الكرة رائعة وهناك مناقشات مستمرة وعلاقة ودية، ولو طلب كيروش تأجيل مباريات للدوري سنوافق على ذلك".