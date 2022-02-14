شكرا لقرائتكم خبر عن كيجو: حاولنا تقديم أفضل ما لدينا لإسعاد جماهيرنا فى كأس العالم للأندية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مصطفى كيجو، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك، عن سعادته الكبيرة بمشاركة فريقه فى بطولة كأس العالم للأندية التى شهدت مشاركة أفضل فرق العالم.

وقال كيجو: سعيد بتواجدنا هنا للعب فى هذه البطولة، أشكر جميع اللاعبين ومدرب الفريق على ما قدموه فى المباريات، حاولنا أن نقدم أفضل ما لدينا لإسعاد جماهيرنا، ولكن نتمنى أن نكون أفضل فى المنافسات المقبلة.

وأضاف نجم سلة الزمالك: أرى أن سبب عدم حضور الجمهور بعدد كبير فى مباراة اليوم مثل المباراة الأولى؛ بسبب أن المباراة الأولى كانت يوم الجمعة وأقيمت فى الثامنة مساءً على عكس لقاء اليوم، ولكن دائمًا ما ينتظر جمهور الزمالك أى فرصة ليقف خلفنا، وأتمنى أن نسعدهم الفترة المقبلة سواء فى بطولة الدورى أو أفريقيا.

وتابع: فريقنا تعاهد على الفوز فى مباراة تحقيق المركز الثالث؛ لأننا نلعب فى ملعبنا ووسط جماهيرنا، لكننا لم يكن لدينا الكثير من الخبرات، إذ إننا لأول مرة نشارك فى مثل هذا الحدث العالمي، ولعبنا أمام مدارس مختلفة على المستوى العالمي، الحقيقة أن أول تجربة كانت صعبة للغاية، لكن إذا كان هناك أى احتكاك من قبل مثل هذا كنا سنقدم أداء أفضل، وبالتأكيد هذه البطولة ستكون دافعا كبيرا لنا خلال الفترة المقبلة فى البطولات التى سنشارك فيها.

وتمكن فريق ليكلاند ماجيك الأمريكي من تحقيق الفوز على نادى الزمالك بنتيجة 78/113، ليحصد المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى مصر وفاز بلقبها فلامنجو البرازيلى.