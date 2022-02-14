شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبى الزمالك بإغلاق الملف الأفريقى مؤقتاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، من الجهاز المعاون واللاعبين ضرورة إغلاق الملف الأفريقي مؤقتاً، بعد التعادل المخيب للآمال أمام بيترو اتلتيكو الأنجولى في الجولة الأولى لدور المجموعات بهدفين لمثليهما فى المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة بعدما كان الفريق خاسرا بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة .

وعقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين طالبهم بنسيان تلك المباراة تماما خاصة وأنه كان يدرك صعوبتها نظرا لأنها جاءت بعد 43 يوما من التوقف المحلى نظرا لمشاركة المنتخب الوطنى بكاس الأمم الأفريقية والتي نجح في الصعود للمباراة النهائية وشارك في هذه البطولة عدد كبير من اللاعبين الزملكاوية يأتي على رأسهم محمد أبو جبل حارس المرمى واحمد أبو الفتوح ومحمود الونش بالإضافة لاحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود علاء.

وشدد كارتيرون على اللاعبين بضرورة مواصلة الإنتصارات بالدورى المحلى والتي يستهلها الفريق بلقاء سموحه غدا الثلاثاء بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة للدورى خاصة وأن الفوز يعنى اعتلاء قمة الدورى مؤقتا برصيد 22 نقطة وهو ما يؤدى للضغط على المنافس المباشر الأهلى ويساعد اللاعبين على الإنطلاقة القوية في دور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا.