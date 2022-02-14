شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب سموحة قبل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يعانى الفريق الكروى الأول بنادى سموحة من الغيابات المؤثرة قبل موقعة الزمالك المرتقبة ضمن مباريات الأسبوع التاسع والمقرر لها الثلاثاء على ملعب برج العرب.
ويغيب عن سموحة المهاجم الدولى مروان حمدى للإيقاف، فيما يغيب أحمد بيكهام للطرد فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة، والتى فاز فيها سموحة بهدفين لهدف.
ويسعى أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، لتعويض الغيابات التى ظهرت بالفريق مؤخرا لضمان التواجد ضمن المربع الذهبى.
وكان هانى العجيزى، مدرب نادى سموحة، قد أكد أن مروان حمدى، لاعب سموحة، مهاجم مميز جدا ويختلف دوره فى سموحة عم الأدوار الذى يطلبها البرتغالى كارلوس كيروش فى منتخب مصر.
وقال العجيزى، خلال مداخلة مع إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "أدوار مروان حمدى مع كيروش فى المنتخب الوطنى مختلفة تماما عن أدواره مع أحمد سامى فى سموحة، ومروان مهاجم مميز ويمتلك إمكانيات كبيرة، والدليل ما يقدمه مع الفريق، لكن كل مدرب له طريقة فى لعب المباريات واللاعب يتعرض لانتقادات غير مبررة".