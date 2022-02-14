شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب سموحة قبل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعانى الفريق الكروى الأول بنادى سموحة من الغيابات المؤثرة قبل موقعة الزمالك المرتقبة ضمن مباريات الأسبوع التاسع والمقرر لها الثلاثاء على ملعب برج العرب.

ويغيب عن سموحة المهاجم الدولى مروان حمدى للإيقاف، فيما يغيب أحمد بيكهام للطرد فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة، والتى فاز فيها سموحة بهدفين لهدف.

ويسعى أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، لتعويض الغيابات التى ظهرت بالفريق مؤخرا لضمان التواجد ضمن المربع الذهبى.