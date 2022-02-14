أخبار الزمالك اليوم الأحد 13 / 2 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 13 / 2 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها سعْي مسئولي الزمالك لعقد جلسة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق عقب مباراة سموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري، لإنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة.

ليكلاند ماجيك يهزم الزمالك ويحصد المركز الثالث فى كأس العالم لأندية السلة

تمكن فريق ليكلاند ماجيك الأمريكي من تحقيق الفوز على نادى الزمالك بنتيجة 78/113 ليحصد المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا فى مصر.

يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق عقب مباراة سموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري، لإنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية وإطالات بمجمع الصالات بمقر النادى، فى إطار الاستعداد للقاء سموحة المقبل في الدوري الممتاز.

طالبت جماهير الزمالك لاعبى فريق السلة، بعد خسارة برونزية بطولة كأس العالم لأندية السلة، بتحقيق بطولة الدورى، وعقب نهاية المباراة هتفت الجماهير للاعبين، "الدورى يا زمالك.. أبطال أفريقيا أهم.. أهم أهم أبطال أفريقيا أهم".