شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 13 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري بعد انتهاء برنامجه التأهيلي من إصابة التمزق في العضلة الأمامية.

وأوضح الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، أن متولي سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد عودة الأهلي من السودان.

كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الحالة الطبية للاعبى الفريق بعد مباراة الهلال السعودى أمس فى كأس العالم للأندية بالإمارات.

وقال طبيب الأهلى، إن لاعبي الفريق بحالة طبية جيدة، مشيرا إلى أن على معلول اشتكى من كدمة قوية فى الكاحل أثناء مباراة الهلال السعودى أمس، وسوف يخضع لاختبار طبى غدا للاطمئنان عليه، ولكنه توقع أن يشارك اللاعب فى التدريبات.

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