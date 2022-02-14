شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 13 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعود محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري بعد انتهاء برنامجه التأهيلي من إصابة التمزق في العضلة الأمامية.
وأوضح الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، أن متولي سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد عودة الأهلي من السودان.
كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الحالة الطبية للاعبى الفريق بعد مباراة الهلال السعودى أمس فى كأس العالم للأندية بالإمارات.
وقال طبيب الأهلى، إن لاعبي الفريق بحالة طبية جيدة، مشيرا إلى أن على معلول اشتكى من كدمة قوية فى الكاحل أثناء مباراة الهلال السعودى أمس، وسوف يخضع لاختبار طبى غدا للاطمئنان عليه، ولكنه توقع أن يشارك اللاعب فى التدريبات.
كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة بيرسي تاو لاعب الفريق للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق. وقال طبيب الفريق، إن تاو أدى مراحل جيدة من التأهيل فى الامارات؛ للتخلص من الإصابة بشد في العضلة الأمامية الذى تعرض له.
وأكد أبوعبلة أن اللاعب تحسن كثيرا وسوف ينتظم فى التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة الهلال السوداني فى دوري أبطال أريقيا.
يجرى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، أشعة سونار على العضلة الخلفية غدا؛ للاطمئنان على حالته الطبية والبدنية.
وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن الشناوي تعرض للحقن مرتين بالبلازما، وهناك التئام للتمزق الذى تعرض له أثناء مشاركته في كأس الأمم الأفريقية.
وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي قادمة من الإمارات بعد المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية والتتويج بالميدالية البرونزية عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.
وتنهي سلطات مطار القاهرة إجراءات وصول بعثة الأهلي عقب وصوله قادما من ابو ظبي ، على متن رحلة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران رقم MS3203 من طراز الإيرباص A320Neo، داخل صالة 4 بالمطار والمخصصة للطيران الخاص، وسط احتفاء كبير من قبل العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران الناقل للبعثة، ويتم إنهاء إجراءات وصولهم وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.