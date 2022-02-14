أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 / 2 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 / 2 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها تحقيق بيراميدز فوزا مهما على أهلى طرابلس فى افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

فلامنجو البرازيلي يهزم بورجوس الإسباني 62/75 ويتوج بكأس العالم للأندية

نجح فريق فلامنجو البرازيلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره بورجوس الإسباني بنتيجة 62/75، ليتوج بلقب بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في مصر خلال الفترة الأخيرة

تعرض خالد الغندور لأزمة صحية.. وينشر صورة من داخل أحد المستشفيات

نشر خالد الغندور نجم الزمالك السابق، صورة له من داخل أحد المستشفيات اليوم الأحد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من داخل المستشفى قائلاً: "الحمد لله رب العالمين".

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا ومثيرا على أهلى طرابلس الليبي، بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث وقع بيراميدز في المجموعة الأولى التي تضم النادي الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي وأهلي طرابلس الليبي.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية وإطالات بمجمع الصالات بمقر النادى، فى إطار الاستعداد للقاء سموحة المقبل في الدوري الممتاز.

قدم مسئولو النادي المصري طلبا إلى لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية بتأجيل مباراتهم أمام سيراميكا فى الدوري العام، والمقرر إقامتها الخميس المقبل، وذلك لظروف مشاركة المصري فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق عقب مباراة سموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري، لإنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة. الأهلى يستعيد محمود متولى قبل مباراة المقاصة تعافى محمود متولي، مدافع الأهلي، من الإصابة العضلية التي لحقت به منذ فترة، وبات جاهزًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأحمر بعد عودة الفريق الأحمر من السودان عقب مواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. بدأ محمد فوزي حارس مرمي الإسماعيلي المرحلة الأخيرة من تدريباته التأهيلية المكثفة بشكل منفرد تحت إشراف الجهاز الطبي. نقل مباراة الزمالك وسموحة فى الدوري إلى برج العرب بدلا من الإسكندرية كشف أحمد حسني، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن نقل مباراة الفارس الأبيض المقررة أمام سموحة بالجولة التاسعة فى الدوري الممتاز إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية بدلا من الإسكندرية. تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع القطن الكاميروني بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد مدينة جاروا الكاميرونية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشر. الأهلي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للهلال السوداني بدوري الأبطال يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر غدٍ، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لخوض منافسات دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا حيث يلعب المارد الأحمر مع الهلال السوداني بملعب الأخير الجمعة المقبل بالسودان فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة. طلب مسئولو منتخب مصر، من اتحاد جدة تقريرا عن تطورات إصابة أحمد حجازى مدافع الفريق السعودى والفراعنة لتحديد موقفه من المعسكر المقبل استعدادا لمباراتىّ السنغال يومىّ 23 و29 مارس المقبل فى المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم.

صرف مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، مكافأة الفوز على البنك الأهلي بالأسبوع الثامن من عمر الدورى الممتاز بواقع 10 آلاف جنيه لكل لاعب لتحفيز اللاعبين على استمرار الانتصارات أمام فريق الزمالك بالأسبوع التاسع والمقرر لها بعد غد الثلاثاء فى الخامسة مساءً باستاد برج العرب.