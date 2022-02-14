شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأحد 13 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأحد 13 / 2 / 2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

فلامنجو البرازيلي يهزم بورجوس الإسباني 62/75 ويتوج بكأس العالم للأندية

نجح فريق فلامنجو البرازيلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره بورجوس الإسباني بنتيجة 62/75، ليتوج بلقب بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في مصر خلال الفترة الأخيرة

نشر خالد الغندور نجم الزمالك السابق، صورة له من داخل أحد المستشفيات اليوم الأحد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من داخل المستشفى قائلاً: "الحمد لله رب العالمين".

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا ومثيرا على أهلى طرابلس الليبي، بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث وقع بيراميدز في المجموعة الأولى التي تضم النادي الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي وأهلي طرابلس الليبي.