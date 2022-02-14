شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأحد 13 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأحد 13 / 2 / 2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.
فلامنجو البرازيلي يهزم بورجوس الإسباني 62/75 ويتوج بكأس العالم للأندية
نجح فريق فلامنجو البرازيلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره بورجوس الإسباني بنتيجة 62/75، ليتوج بلقب بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في مصر خلال الفترة الأخيرة
نشر خالد الغندور نجم الزمالك السابق، صورة له من داخل أحد المستشفيات اليوم الأحد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من داخل المستشفى قائلاً: "الحمد لله رب العالمين".
يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق عقب مباراة سموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري، لإنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة.
كشف أحمد حسني، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن نقل مباراة الفارس الأبيض المقررة أمام سموحة بالجولة التاسعة فى الدوري الممتاز إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية بدلا من الإسكندرية.
تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع القطن الكاميروني بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد مدينة جاروا الكاميرونية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشر.