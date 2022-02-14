شكرا لقرائتكم خبر عن علي لطفي أكثر حارس حفاظا على نظافة شباكه في كأس العالم للأندية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفوق علي لطفي، حارس مرمى النادى الأهلى، على جميع حراس الأندية التي شاركت في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات وتوج بلقبها نادى تشيلسى الإنجليزى.

وحصد النادى الأهلى المركز الثالث والميدالية البرونزية بعدما حقق الفوز على الهلال السعودى برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

ونجح علي لطفي، حارس الأهلي، في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين أمام مونتيرى المكسيكى والهلال السعودى، ليكون أكثر حارس في بطولة كأس العالم هذه النسخة حفاظا على نظافة شباكه بمباراتين، متفوقا على السنغالى ميندى حارس تشيلسى الذى فشل في الحفاظ على نظافة شباكه أمام بالميراس، وكذلك ويفرتون بيريرا دا سيلفا حارس بالميراس ومونتيرى والهلال والجزيرة الإماراتى.

وسجل النادى الأهلى رقما مميزا بعد الفوز الكبير على الهلال السعودى برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما عصر السبت، باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية.

بهذا الفوز وصل النادى الأهلى إلى 6 انتصارات رسمية فى بطولة كأس العالم للأندية، ليكون ثانى أكثر الأندية تحقيقا للفوز بالتساوى مع برشلونة الإسبانى ومونتيرى المكسيكى بنفس الرصيد، خلف ريال مدريد صاحب الـ10 انتصارات.

ونجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، في تخطى البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى السابق في تاريخ بطولات كأس العالم للأندية بعدما قاد الأهلى للبرونزية الثالثة في تاريخ النادى.

وقاد موسيمانى الأهلى للتويج بالميدالية البرونزية الثالثة في تاريخه والثانية للجنوب أفريقي، ليصبح أكثر مدرب تحقيقا للميدالية البرونزية مع النادى الأهلى متخطيا البرتغالى مانويل جوزيه الذى نجح في حصد الميدالية في مناسبة واحدة.

سجل رباعية الأهلى ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الاهلى عرضاً رائعاً على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح فى إسقاط الهلال برباعية نظيفة.