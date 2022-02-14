شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر أمام سموحة 3/2 فى ثالث جولات قبل نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك من نظيره سموحة بنتيجة 3/2، فى إطار الجولة الثالثة بدور قبل نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022.

ويسعى فريق نادى الزمالك إلى استعادة التألق من أجل حصد لقب الدورى هذا الموسم، فى ظل نشوة تحقيق لقب كأس مصر الموسم المنقضى على حساب القلعة الحمراء.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

وشهدت قمة الدور الأول من دورى سيدات الطائرة فوز الأهلى بنتيجة 3/0 والتى أقيمت على صالة الشرقية للدخان.

ويطمح فريق الأهلي للفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتالٍ فى المباريات.