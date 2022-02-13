الامارات | هل بصق رونالدو على زميله إلانجا.. "شاهد واحكم بنفسك" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن هل بصق رونالدو على زميله إلانجا.. "شاهد واحكم بنفسك" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول نشطاء على السوشال ميديا فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، يقوم بالبصق على زميله أنتوني إلانجا في حادثة غريبة على ملعب أولد ترافورد أثناء مباراة ساوثهامتون التي انتهت بالعادل 1-1 ضمن الجولة 25 من الدوري الانجليزي الممتاز السبت.

واللقطة التي اهتمت بها كبرى الصحف الأوروبية، جاءت واضحة من حيث قيام رونالدو بالبصق باتجاه زميله اثناء خروجهما من الملعب، لكن اختلف الجميع على نية النجم البرتغال هل وجهها باتجاه إلانجا بشكل متعمد، أم انها كانت حادثة عرضية غير مقصودة.

وقالت صحيفة "ماركا" الاسبانية أنه "لا توجد دلائل على أن الحادث كان عملاً متعمدًا من رونالدو، وسيكون منزعجًا أكثر لأنه فشل في التسجيل للمباراة السادسة على التوالي".

وأكدت الصحيفة أن الجمهور لم يتحدث عن النتيجة التي كانت بمثابة الضربة ليونايتد من خلال التعادل وانما ركزوا على حادثة البصق، وتركوا للجمهور الحكم بنفسه على "تعمد رونالدو أم لا".

ويلعب يونايتد منتصف ليلة الثلاثاء بتوقيت الامارات ضد برايتون في الدوري، حيث يتطلعون لإنهاء سلسلة متتالية بلا انتصارات.

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