أول تعليق للفيفا على فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر - علق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" علي تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية .

ونشر الحساب الرسمي لفيفا الخاص ببطولة كأس العالم للأندية علي تويتر صورة لتتويج الأهلي وعلق :"ميدالية برونزية.. روح ذهبية " .

وكان الأهلي حقق الفوز علي الهلال السعودي بأربع أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب ال نهيان بالوحدة الاماراتي في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية .

وسجل ياسر الهدف في الدقيقة ال8 من عمر المباراة، بضربة رأس، وعاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني له وللاهلي في الدقيقة الـ17 وفي الدقيقة الـ39 من عمر المباراة، سجل أحمد عبدالقادر الهدف الثالث، بعد مروغة رائعه لمدافع الهلال ويضع الكرة في الشباك، وفي الشوط الثاني تمكن عمرو السولية بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الـ63 من عمر المباراة.

وسيطر الأهلي على مجريات المباراة، واهدر هدفين في اول 7 دقايق من المباراة.

وواصل الأهلي سيطرته على مجريات المباراة، وسط أداءً سيئًا من لاعبي الهلال السعودي.

وحصل طرد لماثيو بيريرا لاعب الهلال في الدقيقة ١٤، بعد تدخل عنيف على عمرو السولية لاعب الأهلي، كما حصل محمد كانو لاعب الهلال في الدقيقة ال28.

ونجح الأهلي في تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية، للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، بعد ان حقق نفس المركز في عام 2006و 2020 .

يذكر أن تشيلسي الإنجليزي توج بلقب مونديال الأندية بعد الفوز علي بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل هدف .



وفيما يلي نستعرض الأرقام الجديدة التي حققها الأهلي نادي القرن في إفريقيا خلال نسخة كأس العالم للأندية التي تختتم فعالياتها اليوم في الإمارات:

- بين 71 فريقًا من مختلف القارات شارك في كأس العالم للأندية أصبح الأهلي ثالث أندية العالم وقوفًا على منصة التتويج بالميداليات، بعد ريال مدريد الحاصل على أربع ميداليات ذهبية، وبرشلونة الحاصل على ثلاث ذهبيات وفضية، والأهلي الحاصل على ثلاث ميداليات برونزية.

- بين 71 فريقًا من مختلف القارات شارك في كأس العالم للأندية أصبح الأهلي ثالث الفرق تحقيقًا للفوز برصيد ست مباريات خلف ريال مدريد، الذي حقق الفوز في عشر مباريات، وبرشلونة الإسباني الذي حقق الفوز في سبع مباريات.

- بين 71 فريقًا من مختلف القارات شارك في كأس العالم للأندية لم يحصل فريق على الميدالية البرونزية ثلاث مرات، فقط حققها الأهلي يليه مونتيري المكسيكي برصيد ميداليتين برونزيتين.

- تصدر النادي الأهلي قائمة أندية العالم الأكثر لعبًا للمباريات في كأس العالم للأندية، حيث لعب الأهلي ثماني عشرة مباراة، يليه أوكلاند سيتي النيوزيلندي برصيد ست عشرة مباراة، ويليهما في الترتيب ريال مدريد الإسباني اثنتي عشرة مباراة، ومونتيري المكسيكي اثنتي عشرة مباراة، ثم باتشوكا المكسيكي تسع مباريات، وبرشلونة الإسباني وكلوب أميريكا المكسيكي ثماني مباريات لكل منهما.

- وصل الأهلي للدور نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخ البطولة، حقق في ثلاث منها 2006، و2021، و2022 المركز الثالث، وفاز بالميدالية البرونزية، وفي المرة الرابعة نسخة 2012 احتل المركز الرابع.

- الفوز على الهلال السعودي بأربعة أهداف للا شيء هو أعلى نتيجة حققها الأهلي في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين للا شيء في نسخة 2006.

- بعد الفوز على الهلال بأربعة أهداف للا شيء عادَلَ الأهلي رقم نادي ريفر بليت في تحقيق أعلى فوز في الدور نصف النهائي، حيث حقق ريفر بليت الفوز على كاشيما إنتلرز الياباني بأربعة أهداف للا شيء في نسخة 2018، يليهما نادي باتشوكا المكسيكي الذي فاز على الجزيرة الإماراتي 4-1، ثم إنترناسيونال البرازيلي الذي فاز 4-2 على سيونجهام الكوري.

- بعد إحرازه هدفين في مباراة الهلال السعودي بات ياسر إبراهيم ثاني مدافع يحرز أهدافًا للنادي الأهلي في البطولة بعد محمد هاني.

- بعد إحراز محمد هاني وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر وعمرو السولية أهدافًا في كأس العالم للأندية 2022، ارتفع عدد لاعبي الأهلي الذين أحرزوا أهدافًا في البطولة إلى تسعة لاعبين، وهم محمد أبو تريكة برصيد أربعة أهداف، يليه فلافيو أمادو برصيد ثلاثة أهداف، وعماد متعب وياسر إبراهيم هدفين، وهدف واحد لكل من السيد حمدي وحسين الشحات ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.

- مثل الأهلي في مشاركاته الست السابقة بالبطولة 64 لاعبًا، وبعد مباراة الهلال السعودي أصبح عدد اللاعبين الذين مثلوا الأهلي في تاريخ البطولة 71 لاعبًا بمشاركة كل من علي لطفي ومحمد المغربي وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم ومحمود وحيد للمرة الأولى في تاريخ البطولة.