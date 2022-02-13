شكرا لقرائتكم خبر عن فلامنجو البرازيلي يهزم بورجوس الإسباني 62/75 ويتوج بكأس العالم للأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق فلامنجو البرازيلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره بورجوس الإسباني بنتيجة 62/75، ليتوج بلقب بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في مصر خلال الفترة الأخيرة.

والتقى فلامنجو نظيره بورجوس الإسباني حامل لقب البطولة في المباراة النهائية التي أقيمت في الثامنة من مساء اليوم الأحد على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وبدأ فريق فلامنجو المباراة بشكل قوي وتفوق على بورجوس وتمكن من التقدم في النتيجة خلال شوط المباراة الأولى الذي انتهى لصالحه بنتيجة 29/45 .

واستمر تفوقه خلال شوط المباراة الثاني، في ظل محاولات الفريق الإسباني في العودة للقاء، ولكن نجح الفريق البرازيلي في تحقيق الفوز بنتيجة 62/75، ليتوج بلقب البطولة.

واستضافت مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر الجاري والتي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

وشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.